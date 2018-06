Vagn fra Skjerns kamp for den våde ko

Lemvig/Skjern: Vagn Pedersen ser ud til at svede endnu mere end hans ko.

Sveden perler på hans pande, mens han kæmper med et stort dynebetræk, der er gjort dyngvådt.

Det skal hen over en jerseyko for at køle den ned.

- Det er lidt ekstremt i det her vejr, siger han med henvisning til den bragende varmedyne, der har lagt sig over dyrskuepladsen i Lemvig.

Dagen har end ikke nået middag, men vinden er stille, solen bager og heden er slående.

Han er ikke den eneste, der kæmper med varmen, for flere andre landmænd slæber spandevis af vand til dyrene eller giver dem et afkølende brusebad med en haveslange.

Vagn Pedersen kommer fra Skjern og har medbragt syv dyr samt diverse dynebetræk og lagener til dyrskuet.

Dynebetræk og lagener bliver opblødte i en spand med vand, hvorefter de drivende våde bliver lagt over dyrene.

- Det er svært at sige, om det er nødvendigt at køle dyrene, men jeg tror, det gavner deres velbefindende, siger Vagn Pedersen.

Se flere billeder fra dyrskuet

Og det er der noget om, for en ko har som mange andre dyr svært ved at svede. De sender overskudsvarmen ud med åndedrættet, og derfor puster køerne særligt meget under lørdagens hede.

Men landmændene er opmærksomme på dyrene og gør, hvad de kan, for at køle dem ned.

- Sådan et lagen kan ligge en halv til en hel time, inden den er ved at tørre ud. Så skal den dyppes igen, siger Vagn Pedersen.

- Og så skal vi også selv prøve, om vi kan holde varmen ud. En lille sky ville være dejlig, siger han, mens han retter det næste lagen til over dyret.