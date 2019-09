Ringkøbing-Skjern: September er første efterårsmåned, og vi kan sove med åbne vinduer lidt endnu. Dog er det en god ide at lukke vinduer, for det er ret træls, når der pludselig lander et stankelben i panden på én, mens man læser godnatbogen.

De er der nu i hobetal uden for i Naturens Rige her i september og gør ingen skade som voksne, hvorimod deres laver er ret trælse at have græsplænen.

Her er et stankelben landet på vinduet, og de ser ret imponerende ud med den grønne plæne som baggrund.