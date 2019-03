LYNE: I sidste uge blev to håndværkerbiler på Baunevej i Lyne brudt op af en tyveknægt, der borede hul i bilerne for at komme ind. Og nu har endnu en varebil, der bruges af en håndværker, fået tømt ladrummet for diverse værktøj. Bilen holdt på Nørrehedevej i Lyne og blev brudt op i tiden fra onsdag eftermiddag til torsdag morgen. Der er blandt andet stjålet måleværktøj. Det manglende værktøj har en værdi af 40.000 kroner.