Værksteder mødtes på det fine gulv

SKJERN: Siger man Ringkøbing Amt, så er det ved at være så længe siden, at man havde amterne, at man snart ikke kan huske, hvor amtsgrænserne egentlig gik.

Men på Å Center Syd lever amtet i bedste velgående en gang årligt.

Centret, der beskæftiger mennesker med udviklingshandicap, er nemlig hvert år vært for Værkstedshåndbold, hvor borgere fra beskyttede værksteder i det gamle Ringkøbing Amt kommer til Skjern en dag og spiller håndbold.

Det skete onsdag formiddag, hvor 12 hold - lige fra Struer til Skjern - mødtes for at spille mod hinanden. Traditionen er så gammel, at ingen kan huske det præcise antal år, men det er ved at være oppe i sølvbryllupsalderen.

- Det er fedt, at der stadig er opbakning, og det er en god anledning til at komme og møde venner fra andre værksteder, fortæller Ulrikke Vestergaard, pædagog på Å Center Syd og tovholder på stævnet.

Oveni er der en masse frivillige, som hjælper til med at få stævnet til at gå op i en højere enhed. I alt over 300 kom forbi i løbet af formiddagen.