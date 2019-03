Vær varsom: Telefonsvindlere kimer folk ned

Pas på med, hvad du udleverer af private oplysninger over telefonen til ukendte personer.

RINGKØBING/SKJERN: "It's about your computer". Hvis telefonen ringer og du får denne besked på gebrokkent engelsk, så lad høflighed og nysgerrighed være netop det. Og læg røret på.

Sådan lyder anbefalingen fra lokalpolitiet i Ringkøbing, der de seneste dage har fået flere henvendelser fra borgere om, at de bliver ringet op igen og igen af både danske og udenlandske numre af mennesker, der vil "hjælpe" med computeren.

- Man skal ikke oplyse noget som helst til dem, advarer politiassistent Viggo Nørgaard med henvisning til at kodeord, kontonumre, nem-id, personnumre og deslige ikke er noget, man skal fortælle til mennesker, man ikke kender.

Viggo Nørgaard har blandt andet talt med en 57-årig kvinde fra Ringkøbing, som er blevet ringet op af fire forskellige numre. Kvinden har klogeligt smidt røret på og har efterfølgende blokeret alle numre. Også en 58-årig kvinde fra Videbæk bliver kimet ned af telefonsvindlerne og har fortalt politiet om dem.

Der er også anmeldelser om ubesvarede opkald og sms'er, hvor man opfordres til at ringe tilbage. Men det skal man gøre med omtanke. Man kan eventuelt tjekke nummeret på internettet, før man returnerer et opkald til et ukendt nummer.