Vær med til at starte nye læsekredse

Skjern: Ringkøbing-Skjern bibliotekerne indbyder alle, der kunne være interesserede i at komme med i en læsekreds, til to arrangementer på henholdsvis Skjern og Hvide Sande biblioteker. Her kan man blive klogere på læsekredse, indhold og ambitioner. Håbet er, at der møder så mange interesserede op, at bibliotekerne kan stifte nye læsekredse.

På Skjern bibliotek foregår arrangementet torsdag 13. september, mens det på Hvide Sande Bibliotek sker mandag 18. september, begge dage fra klokken 17-18. Arrangementerne er identiske, så man behøver kun at komme til det ene.

Ved arrangementerne vil bibliotekaren fortælle lidt om, hvordan man kan organisere sig i en læsekreds, og om bibliotekets særlige tilbud til læsekredse. Der er også inspiration til læsning.

Biblioteket hjælper til med opstarten af kredsen, men ellers er det deltagerne selv, der styrer slagets gang. Læsekredse kan mødes privat eller på biblioteket. Opstartsarrangementet er gratis, og man kan bare møde op. Biblioteket byder på en kop kaffe/te og lidt sødt.