Væk julemanden og julehyg i vindmøllen

Skjern: Skjern Handelsforening og alle børn i Skjern skal igen i år, traditionen tro, vække julemanden på Skjern Vindmølle.

Men når julemanden skal vækkes fredag 30. november kl. 16, udvider Ringkøbing-Skjern Museum traditionen og inviterer til julehygge allerede fra kl. 14 inde på vindmøllen.

Nisser vil være klar til at spille julemusik, klippe og klistre - og selvfølgelig også spise julegodter, med alle de børn der kommer for at vække julemanden på Skjern Vindmølle.

Der julehygges på Skjern Vindmølle til kl. 16, hvor julemanden skal vækkes.Når vi har vækket julemanden, går vi i samlet flok ned til Pakhuspladsen, hvor vi tænder det storejuletræ.

Her vil julemanden og nisserne, i samarbejde med Skjern Handelsforening, dele slikposer udtil alle børn.