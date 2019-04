Vad og Søndergaard vil gerne orientere byrådet

Ringkøbing-Skjern: Herborg-borgerne Niels Henrik Vad og Bent K. Søndergaard har tilbudt at give byrådet en orientering om de nye forhold omkring Viking Link og Vestkystforbindelsen.

De to modstandere af strømforbindelserne vil give byrådsmedlemmerne nogenlunde samme præsentation, som de i sidste uge gav Folketingets energiudvalg. Her blev de rost af blandt andre Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, der efterfølgende formulerede et spørgsmål rejst af Vad og Søndergaard til energiministeren.

Tilbuddet om at få en orientering kommer samtidig med, at Kristendemokraterne opfordrer byrådet til samlet at sende en appel til Folketinget om at stille de to strømforbindelser i bero, indtil en række spørgsmål er afklaret.

Ifølge Bent K. Søndergaard bakker KD og Dansk Folkeparti op om, at byrådet får en orientering.

Også løsgænger Lennart Qvist opfordrer til at byrådet siger ja tak.

- Men det er formelt borgmesteren, der skal invitere os, og den invitation har vi endnu ikke fået, siger Bent K. Søndergaard.

Det har inden deadline ikke været muligt at træffe borgmesteren for en kommentar.