Våd sommer på landevejen i Ringkøbing-Skjern: Flere end sidste år kørte spritkørsel

Tal fra færdselspolitiet viser nemlig, at der blev standset mange spritbilister denne sommer selv i forhold til i fjor, hvor tallet var højt. Således er der til dato i 2019 standset 49 spiritusbilister i Ringkøbing-Skjern Kommune, mens der i hele 2018 blev standset 54 af slagsen.

Sommeren er højtid for spritkørsel

- Vi må nok erkende, at vi kommer over tallet fra sidste år, for vi er næsten næsten oppe på siden af det allerede nu, siger politikommissær og operativ leder af færdselsafdelingen i Midt- og Vestjyllands Politikreds Jørgen Christensen.

- Alene i juli i år havde vi 10 spritbilister i Ringkøbing-Skjern. Til sammenligning var de måneder med flest spritbilister sidste år otte i februar, syv juni og syv i juli. Ser man på gennemsnittet fra 2016 til 2018 er det højeste antal spritbilister i maj til august, og i år har der altså været flere spritbilister end normalt, siger han.

- Vi har for mange, der lige tager chancen og kører spirituspåvirket. Og det er selvom, det er blevet mindre acceptabelt end tidligere at køre i spirituspåvirket tilstand. Vi har flere, der ringer efter politiet, fordi de kender til en, der kører spritkørsel, siger Jørgen Christensen.