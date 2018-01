Våbendepot i Dejbjerg sikres bedre mod indbrudstyve

Dejbjerg: De sortgule pæle, som afmærker det militære område omkring det aktive ammunitiondepot i Dejbjerg, er ikke længere tilstrækkelige.

Derfor har militæret sat hegn op ved våbendepotet.

- Det er rigtigt, at vi har sat hegn op ud mod Ringkøbingvej, som tydeligere markerer vores grund, fortæller oberstløjtnant Kim Astrup, der er stabschef ved Forsvarets forsyning, depot og distribution.

- Vi har haft nogle problemer med, at grænsen bliver overskredet. Der har været indbrudsforsøg, hvilket har fået os til at sige, at vi må gøre noget. Det er ikke for at genere nogen, men vi vil gerne passe på de ting, vi har, forklarer Kim Astrup.

I dagene omkring 11.-13. september sidste år forsøgte en ukendt gerningsmand at bryde ind i depotet ved at bryde hængelåsen til stedet op. Han havde dog ikke held til at vride selve døren op og fik end ikke sat alarmen i gang.