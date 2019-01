Våbenbutikker: Peberspray på hylderne

RINGKØBING-SKJERN: Inden så længe vil man også kunne købe et helt nyt produkt i våbenbutikkerne her i kommunen: Peberspray.

- Vi har ikke fået det hjem endnu, men det er en vare, vil føre, siger Jesper Klokker, JK Jagt & Fiskeri i Ringkøbing.

- Vi har fået indtil nu fået 20 forespørgsler om, hvorvidt vil føre peberspray, og vi har bestilt to typer hjem, siger Hans Christensen fra Korsholm i Skjern.

Indtil nu har peberspray været forbudt i Danmark. Men det ændrede sig ved årsskiftet - da må man købe peberspray, som man dog kun må opbevare "forsvarligt" i hjemmet; ikke noget med at tage det med i håndtasken!

- Vi synes, det er en god måde at give lovlydige danskere en mulighed for at kunne forsvare sig selv i deres hjem, sagde Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen, da et flertal i Folketinget den 11. december sidste år vedtog det lovforslag, der nu har gjort det lovligt for folk over 18 år at have en peberspray stående i hjemmet.

Salget skal foregå hos de 70 jagtbutikker og en række andre forretninger, der i Danmark har lov at forhandle våben.