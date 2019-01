Skjern: Skjern Håndbold er blevet tre VM-medaljer rigere under VM i Danmark. Det fejrer de danske mestre, når de onsdag 6. februar spiller den første hjemmekamp i 2019.

For i januar spillede den norske back Eivind Tangen og stregspiller Bjarte Myrhol sig til to VM-sølvmedaljer i Herning. Endnu bedre gik det for den danske landsholdsassistenttræner Henrik Kronborg, som sammen med det danske A-landshold fejrede sin anden triumf, siden han i sommeren 2016 blev genansat i DHF.

Dengang vandt Danmark OL-guld, og nu kan Skjern-træneren så tilføje et VM for seniorer til sin samling af guldmedaljer. Den samling tæller også et VM for ungdomshold, som han vandt sammen med trænerkollegaen i Skjern Ole Nørgaard og Skjern-spilleren René Rasmussen på holdet.

Henrik Kronborg, Eivind Tangen og Bjarte Myrhol bliver hyldet for deres medaljehøst, når Århus Håndbold kommer til Vestjylland onsdag i næste uge.

Til kampen ønsker Skjern Håndbold også VM-deltagerne Jesper Konradsson og Björgvin Gustavsson til lykke med slutrundedeltagelsen. Jesper Konradsson blev skiftet ind i den svenske trup til den sidste mellemrundekamp, hvor Sverige tabte til Danmark, mens Björgvin Gustavsson vogtede målet for Island til VM-slutrunden.