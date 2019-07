En god søndag for mig er en dag, hvor jeg placerer mig højt i en turnering. De sidste 12 søndage har der været finaler i turneringer, og det eneste, som jeg fokuserer på de dage, er at placere mig højt i de forskellige turneringer.

Hvis jeg får en udenbys gæst på besøg, så vil jeg helt klart vise vedkommende ... Jonas Colkær er i skrivende stund allerede stukket af sted til New York for at kæmpe om VM-titlen i Fortnite. Inden take-off nåede han ikke at svare på spørgsmålet her, som er ét af de faste spørgsmål til Dagbladets Her & Nu-gæster. Men hvis vi give et bud, så kunne Jonas måske godt finde på at vise sin gæst en spændende dyst på sin computerskærm.

Mit seneste besøg i en kirke var til min nevøs dåb for cirka tre år siden.

Hvis jeg bliver bedt om at vælge en sang på en karaokebar, så skal det være én der er nogenlunde nem at synge med på, og som mange kender. Så tror jeg ville vælge "Wannabe" med Spice Girls eller "What Makes You Beautiful" med One Direction eller "Baby" med Justin Bieber, da ALLE kender dem og nogenlunde kan teksten.

Hvis jeg ud af det blå vinder 50.000 kroner til en drømmerejse, så vil jeg enten tage til Las Vegas, Cuba eller Egypten, da det er nogle af de steder jeg gerne vil prøve at rejse hen.

Hvis jeg kunne få en middagsaftale med en kunstner, skulle det være ... Hvis jeg skulle vælge en fra Danmark, så skulle det nok være Bro, men hvis man kunne vælge udenlandsk, ville det nok være Ariana Grande / Post Malone.

Næste uge ser jeg frem til at varme op til verdensmesterskaberne i Fortnite sammen med min organisation Eleven Gaming i New York. Det vil forhåbentlig give et spark mod førstepladsen.