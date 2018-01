VM Tarm vokser og bliver liggende

Det tomme blå felt øverst på VM Tarms oversigtstavle mangler at blive fyldt ud. For siden foråret 2017 har tankvognsproducenten også haft bygninger her, fortæller direktør Holger Ross Lauritsen. Foto Jørgen Kirk

Det vælter ind med ordrer på tankvognsfabrikken, og i dette regnskabsår stiger omsætningen med 20 procent

TARM: I foråret 2016 blev grunden på Vennelystvej bag VM Tarm ledig. - Vi tog chancen og købte grunden, fordi vi følte os lidt spærret inde. På det tidspunkt vidste vi ikke, at det ville vokse så meget, fortæller Holger Ross Lauritsen, direktør for VM Tarm. Siden er det væltet ind med ordrer til tankvognsproducenten. Faktisk er der kommet så mange flere ordrer, at VM Tarm kommer til at øge omsætningen med hele tyve procent i dette regnskabsår. En omsætning der i forvejen ligger på over 200 millioner kroner. - Der er fyldt op i alle vores haller indtil sommerferien. Så vi får travlt, fortæller en smilende Holger Ross Lauritsen.

Satsning virker De nyindkøbte bygninger huser nu blandt andet tankvognsproducentens højtspecialiserede undervognsafdeling, så der er blevet plads til endnu en produktionshal på Tværvej. Her bliver der lavet benzin- og olietankvogne, som VM Tarm genoptog produktionen af i begyndelsen af 2017. - Det viste sig at være en god ide. Vi har fået rigtig mange ordrer, blandt andet fra OK-Benzin, som er en stor kunde, der har bestilt et tocifret antal tankvogne, fortæller direktøren. I ordrebogen ligger også mange bestillinger på kemikalietanke fra Sverige. En konkurrent i nabolandet er gået konkurs, og det giver arbejde til folkene i Tarm.

Ledige job Selvom den store vækst ikke var forventet, er VM Tarm forberedt, blandt andet på grund af udvidelsen i foråret. - VI har investeret 45 millioner kroner i maskiner og bygninger over tre år, så vi er klar til vækst, siger Holger Ross Lauritsen. Siden oktober er der desuden blevet ansat 20 ekstra mand, og selvom der endnu er omkring 10 ledige stillinger, er direktøren ikke bekymret. - Jeg har hørt, at andre industrivirksomheder har problemer, men vi har ikke svært ved at skaffe folk. Det kan skyldes, at vi har et interessant og alsidigt arbejde med at bygge køretøjerne, siger han. Blandt de ledige stillinger p.t. er rustfri smede, lagermedarbejdere, elektrikere og en projektleder.