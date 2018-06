VM Tarm køber gyllepumpe fremover

TARM: For at undgå en længere retssag om et patent på en gyllepumpe har VM Tarm indgået forlig med virksomheden Harsø Maskiner fra Ølgod.

De to virksomheder har gennem nogle år haft en tvist om, hvorvidt en gyllekranpumpe, som VM Tarm har produceret, krænker Harsø Maskiners patentrettigheder.

Men VM Tarm vil gerne undgå at bruge tid og penge på at skulle igennem en retssag, der kan vare i årevis.

- Vi har derfor valgt at sige, at vi fremover køber gyllepumpen fra dem, så vi undgår en retssag, fortæller Holger Ross Lauritsen, direktør ved VM Tarm.

Forliget betyder, at VM Tarm fremover sælger Harsø Maskiners gyllekranpumpe både som reservedel og på nye gylletankvogne.

- Økonomisk set har det ingen konsekvenser for vores virksomhed, men det har været usikkert for vores kunder, om vi havde ret til at sælge pumperne, og nu kommer der ro om det, siger Holger Ross Lauritsen.