VM Tarm A/S modtager hæderspris for særlig lærlingeindsats

Tarm: Mandag på DI Midt Vests erhvervstræf bliver en ny pris for første gang uddelt. Det drejer sig om DI Midt Vests Praktikpladspris, og i år går den til Tarm-virksomheden VM Tarm A/S, som producerer tankvogne i rustfrit stål, lyder det i en pressemeddelelse fra DI Midt Vest.

Praktikpladsprisen går til en virksomhed, der har gjort en særlig indsats, når det gælder uddannelsen af nye faglærte, og her er VM Tarm en oplagt vinder. Virksomheden har haft lærlinge i mange år, og i senere år er der blevet ansat flere og flere - i dag har VM Tarm 24 lærlinge. Og det er lige præcis den slags tendenser, vi har brug for, mener formanden for DI Midt Vest, Claus Arberg.

- Det er hos os, ude i virksomhederne, at ansvaret for at uddanne fremtidens faglærte ligger. Og der er absolut ingen tvivl om, at vi får brug for mange flere i årene, der kommer. Derfor er vi også nødt til at blive ved med at tage flere lærlinge ind, og her går VM Tarm forrest med fornemt eksempel, siger Claus Arberg, som også er direktør for Hvidbjerg Vinduet.