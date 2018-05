VLTJ-kommer: Borgmester frygter ringere togservice til passagererne

Der er udsigt til at Arriva bliver erstattet af VLTJ på togstrækningen til Skjern. Det kan være skidt nyt for togpassagererne.

Ringkøbing-Skjern: Meldingen om, at privatbanen VLTJ efter al sandsynlighed overtager driften af togstrækningen mellem Holstebro og Skjern i 2020, giver bekymrede panderynker hos borgmester Hans Østergaard (V).

Han frygter nemlig, at de vestjyske togpassagerer bliver kørt ud på et sidespor.

- Vores område risikerer at blive ladt i stikken, hvis ikke der bliver stillet konkrete krav til togafgange og koordinering af køreplaner. Det kan give ventetider og flere skift, og det vil være dårligere service for passagererne, end vi har i dag, siger Hans Østergaard.

Ringkøbing-Skjern har i et høringssvar til Trafikstyrelsen udtrykt bekymring over statens manglende vilje til at modernisere strækningen i forbindelse med en ny trafikplan. Samtidig har kommunen påpeget, at de manglende krav til en ny operatør på strækningen til Skjern er et problem.

Borgmesteren understreger, at han har en forhåbning om, at virkeligheden bliver bedre, end han frygter.

- Da Arriva overtog strækningen var der også mange, som var nervøse for, hvordan det skulle gå. Og det er jo faktisk endt som en succes. En ny spiller på banen behøver ikke være dårligt nyt. Derfor er det også afgørende, at der bliver stillet krav til et nyt selskab, så skiftet ikke giver forringelser, fastslår borgmesteren.