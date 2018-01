VGT krydser fingre for ny uddannelse: Computerspil på skoleskemaet

På VGT i Tarm kunne man under lørdagens Åbent Hus for kommende elever præsentere eSport som ny HF Fagpakke. Formiddagen igennem var der et stykke mellem de besøgende, men Dansk eSport Uddannelse tilbød smagsprøver på gaming-computere. Foto: Michael Ehrhorn

I Danmark bliver eSport mere og mere populært blandt de unge, og nu skal det være muligt at gøre computerspil til en del af undervisningen på Vestjysk Gymnasium i Tarm.

Tarm: På VGT i Tarm er man lørdag formiddag i fuld gang med at holde åbent hus for kommende elever, og de mange uddannelsestilbud står linet indbydende op. Indbydende ser det også ud i skolens festsal, men her er det et noget utraditionelt billede, der møder de besøgende. En storskærm med direkte sending af en stor turnering for computerspil lyser rummet op, mens eksperter fra Dansk eSport Uddannelse er ved at gøre avancerede gaming-computere klar. Dette bliver ikke et sjældent syn på VGT. Fra sommer vil skolen nemlig tilbyde eSport som fagpakke på HF-uddannelsen: - Lokalområdet har en del efterskoler, der tilbyder eSport, og vi synes, at det er naturligt at se i den retning. Ved at tilbyde eSport kan vi også henvende os til andre unge, end vi er vant til, siger Anne-Mette Thorøe, der er pædagogisk leder for HF-uddannelserne i Tarm.

eSport kommer til at være i en af vores fagpakker sammen med matematik og mediefag. Vi har hentet inspiration fra andre steder, mens vi har set på, hvilke uddannelser de unge typisk går til bagefter. Samtidig er det vigtigt at understrege, at eleverne her får de almindelige HF-fag med også. Anne-Mette Thorøe, Pædagogisk leder for HF på VGT.

Mere end computerspil På storskærmen kører en stor turnering direkte fra Boston, som godt 300.000 interesserede - primært unge, kan ventes at følge med i. Computerspil er for alvor noget, der optager de unge, og det vil den nye uddannelse på VGT tage seriøst. Der er dog ikke tale om nogen badeferie for gamere: - eSport kommer til at være i en af vores fagpakker sammen med matematik og mediefag. Vi har hentet inspiration fra andre steder, mens vi har set på, hvilke uddannelser de unge typisk går til bagefter. Samtidig er det vigtigt at understrege, at eleverne her får de almindelige HF-fag med også, fortæller Anne-Mette Thorøe. Skolen samarbejder med flere parter, der har erfaring med eSport som undervisning, men hvem vil man gerne ramme? - Jeg tænker nok, at der kommer en del drenge på holdet. Med eSport kan vi skabe en motivation og en holdånd uden lige, mens vi måske kan ramme nogle af dem, der har sværere ved skolen, udtaler HF-lederen.

Stort potentiale I festsalen lader de kommende elever vente på sig lørdag formiddag. De få, der kigger indenfor har dog allerede drømme om at blive del af den nye pakke, og hos Dansk eSport Undervisning ser man potentiale: - Vi mærker stor efterspørgsel fra skolerne og de unge selv. Esport er ved at blive stort, og det giver nogle muligheder, for at koble det fagligt, fortæller Mikkel Olsen fra Dansk eSport Uddannelse. Han tror på, at skolernes tilbud på dette område kun vil blive større: - Det gælder om at lave en pakke med nogle af de færdigheder, de unge kan bruge andre steder. Eksempelvis overblik og samarbejde. Jeg tror, at det her vil udvikle sig til mere end uddannelser primært på HF, mener Mikkel.