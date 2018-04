VGT-elever samlede 18.621 kroner ind

TARM: En tur til Nepal satte gang i tankerne hos den globale klasse 3U. på VGT om, hvordan man kunne samle penge ind til fattige elever i det bjergrige land. Det resulterede i et sponsorløb fredag 13. april, hvor 30 elever og lærere havde spændt løbeskoene for at samle ind

Ruten var 1,2 kilometer og den mest ihærdige løber klarede 10 runder. Alt i alt blev der samlet 18.621 kroner ind, som skal gå til tre projekter i Nepal. De studerende har valgt at støtte et projekt ved Folkekirkens Nødhjælp, som giver grise til nepalesiske familier samt et børnehjem og et skoleprojekt, der lærer børn at læse og skrive.