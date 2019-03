VGT-elev om overvågning: Lad os beholde vores nuværende system

S og SF vil af med Den Digitale Prøvevagt. Laura Moeslund Broberg, der er elev på VGT, mener også, at skolens nuværende system fungerer fint. - Jeg vil hellere lukke netadgangen end at installere programmet, siger hun.

- På Undervisningsministeriets hjemmeside står der ikke, hvad programmet gør efter prøven. Vi skal selv afinstallere det, men hvad nu hvis programmet efterlader noget på computeren? Det kan vi ikke vide. Og vi får at vide, at alle andre overvågningsprogrammer er farlige, siger Laura Moeslund Broberg, der går i 3.g på Vestjysk Gymnasium i Tarm.

Tarm: Socialdemokratiet og SF opfordrer undervisningsminister Merete Riisager (LA) til at droppe Den Digitale Prøvevagt, som det er meningen, at landes gymnasieelever skal installere på deres computer for at kunne få lov til at gå til eksamen.

De to oppositionspartier føler ikke, at Den Digitale Prøvevagt er endt med at være det program, som de sagde ja til.

Derfor opfordrer de til, at programmet skrottes, indtil der kommer klarhed omkring, hvor mange oplysninger det samler. Og det passer Laura Moeslund Broberg fint.

- På vores skole kan man lukke for adgangen til alle de hjemmesider, som man ikke skal bruge til prøven. På den måde kan man stadig bruge Lectio og ordbogen. Det fungerer meget fint, synes jeg. Der er også en tryghed i, at du ikke ved en fejl kommer til at trykke på noget, som du ikke må, siger hun og fortsætter:

- Det fungerer fint, så hvorfor skal det ændres? Jeg vil helt sikkert hellere have lukket for netadgangen end at installere Den Digitale Prøvevagt. Så bliver der ikke trukket noget ned over hovedet på os. Det er ikke noget som en masse politikere, der ikke har tillid til unge mennesker, bestemmer. Hvordan skal vi stole på dem, når de ikke stoler på os, siger hun.

Samtidig siger Laura Moeslund Broberg, at hun ikke opfordrer nogen til boykot, og at der heller ikke har været snak om det på VGT.

- Der er ikke så meget, vi kan gøre. Jeg vil hellere tage eksamen med programmet og så tage snakken bagefter. Hvis vi boykotter, går det ud over os selv og vores eksamensgennemsnit.