HF'ere har ikke længere direkte adgang til universitetsuddannelser. VGT vil nu bane vejen for HF-studenter, som alligevel har lyst at gå den vej - og samtidig give studenter fra det almene gymnasium chancen for at supplere deres fag med flere.

Tarm: Pædagog, politibetjent, lærer og sygeplejerske. Den almindelige HF giver adgang til professionsbacheloruddannelser, men universitetet er som udgangspunkt lukket land.

Det vil Vestjysk Gymnasium i Tarm nu ændre på. Fra sommer tilbyder VGT, at man efter sin HF-eksamen kan læse i fire måneder og på den måde åbne døren til universitetet. Det nye tiltag får derfor navnet "HF Uni".

Trods navnet kan studenter fra det almene gymnasium, STX, faktisk også tilmelde sig suppleringskurserne, hvis de unge finder ud af, at de mangler nogle bestemte fag. HF'erne skal læse mindst to fag for at få adgang til universitetet, mens det for studenter fra STX kan være nok at læse et enkelt fag, afhængigt af hvilken uddannelse man skal ind på.

- HF'erne skal vælge HF Uni som en pakke bestående af mindst to fag. Vi er selvfølgelig afhængige af et vist antal ansøgere, og vi vil gerne op på 10 per hold, for at det giver mening at oprette et tilbud som HF Uni. Af samme grund håber vi meget, at vi får nogle STX-elever, som også ønsker at supplere, siger Anne-Mette Thorøe, pædagogisk leder af HF på VGT.