Skjern Håndbolds svenske forsvarsstyrmand Jonathan Stenbäcken var noget overrasket over at blive vist ud, mens han var i angreb, og han er spændt på at se, om linjen bliver fulgt op resten af sæsonen.

Silkeborg: VAR-systemet med gennemgang af specielle punkter i de tv-transmitterede håndboldkampe fik en helt uventet betydning i kampen mellem BSV og Skjern Håndbold.

Ti minutter efter pausen blev Jonathan Stenbäcken tacklet i angrebet. Dommerne fløjtede prompte, og de viste med det samme VAR-signalet ved at tegne en firkant med hænderne.

- Jeg gik hurtigt hen til dommeren Mads Hansen og sagde, at jeg ikke blev ramt i ansigtet, da jeg var sikker på, at det var det, dommerne måske troede. Så gik der lidt tid, og så kom dommeren tilbage til mig og sagde, jeg fik en udvisning for at filme. Altså at jeg forsøgte at få det til at se ud som om, jeg blev ramt i ansigtet. Jeg fattede ikke ret meget af det, og det var en mærkelig kendelse. Jeg er godt nok spændt på at se, hvor mange udvisninger der kommer af min slags i resten af sæsonen. Jeg kunne godt nævne nogle spillere, som ofte får det til at se ud som om, de bliver ramt i ansigtet. Det er først anden gang i min karriere, at jeg er blevet vist ud i angrebet. I den anden ende er det noget helt andet, fortalte Jonathan Stenbäcken, der godt fem minutter senere fik rødt kort for sin tredje udvisning.

Heldigvis holdt Skjern hovedet koldt, og hele truppen fik stor ros af træner Henrik Kronborg efter kampen.

- Jeg vil gerne rose spillernes indgang til kampen. Vi aftalte, at vi skulle fortsætte den aggressive linje, vi havde fundet frem i anden halvleg mod Mors/Thy i onsdags. Selv om et par spillere sad ude, løste vi opgaven ved at knokle hårdt hele tiden. Vi var nødt til at blande kortene mange gange, men hele tiden viste vi coolnes, fortalte Henrik Kronborg.

Han har aldrig været i tvivl om, at Skjern igen ville vise det høje niveau, som de viste mod BSV.

- Vi har været ærgerlige omkring nogle resultater, men i tvivl om niveauet - nej. Det handler om at gentage tingene til træning igen og igen. Så skal vi nok ramme tingene. Nu gælder det om ikke at slippe det niveau og om at holde intensiteten i spillet, sagde Henrik Kronborg.

Han kaldte Jesper Konradsson sindssygt god.

- Jeg er også selv godt tilfreds. Den her kamp var en forløsning for mig efter kampen mod Mors/Thy. Jeg føler, jeg har fået min eksplosivitet tilbage efter den lange periode med hård fysisk træning, sagde Jesper Konradsson.

Han har gjort sig sine tanker om Skjerns niveau i denne sæson.

- Jeg var da begyndt at tænke lidt på, om vi ikke var så gode som sidste sæson. Men jo - det er vi. Vi har kæmpet hårdt for at nå tilbage, og i dag ramte vi endelig niveau. Selv uden to stamspillere spillede vi rigtigt godt i 60 minutter. Vi så trygge ud i spillet. Og så er det altså en dejlig hal at spille i, sagde Jesper Konradsson med et stort smil og hentydning til, at det var i samme hal, Skjern sikrede sig DM-guldet.

Målmand Emil Nielsen var bare glad.

- Jeg troede ikke, vi havde nået så højt et niveau så tidligt på sæsonen. Vi spillede fantastisk i begge ender af banen, sagde Emil Nielsen.