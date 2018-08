V-valget: Vinding i offensiven med angreb på Mikkelsen

Tarm: Kampen om at blive Venstres folketingskandidat i Ringkøbing-kredsen fik mere bid, da den politiske karavane onsdag nåede andet stop på vejen frem til den endelige afstemning den 20. august - nemlig til Bechs Hotel i Tarm.

Hvor kandidaterne på det første møde i Videbæk havde brugt kræfterne på at svare på spørgsmål fra salen, gik Birgitte Vinding onsdag aften i offensiven og angreb Kenneth Mikkelsen. Han er bosat i Herning og vil ikke flytte til Ringkøbing-Skjern af familiære årsager, og fordi han mener, det er ligegyldigt, "om sengen står 15 kilometer på den ene eller anden side af kommunegrænsen".

Birgitte Vinding er bosat i Snekkersten, men vender hjem til den fædrene gård i Stauning. Da Lennart Qvist onsdag eftermiddag trak sig, mente Birgitte Vinding at være den mest lokale af de fire kandidater.

- Jeg ved, at nogen mener, at min tilknytning til Ringkøbing-Skjern ikke er stærk nok. Men vi er fire kandidater. Der er kun én af os, der er født og opvokset her. Kun én har gået i folkeskole og på gymnasium her. Kun én har rykket flyvehavre op i engene og været frivillig gymnastikleder. Det er mig. Ingen af os bor her. Kun én har planlagt at flytte hjem. Det er mig. Jeg er den eneste, der tidligere har boet her, sagde Birgitte Vinding.

Hun vendte sig derpå mod Kenneth Mikkelsen og satte angrebet ind.

- Kenneth Mikkelsen, føler dig hjemme her? Du vil ikke bo her. Du har arbejdet her halvandet år og rykkede så tilbage til Herning og vil blive dér. Dér står din seng. Du gjorde meget ud af fortælle, at du er midt- og vestjyde. Jeg er vestjyde. Derfor vil jeg sørge for, at investeringer ikke stopper ved Herning, men kommer helt til Vestjylland. Herfra min verden går. Det gør den hver eneste dag. Generationsskiftet på gården er i gang. Jeg er på vej hjem.

Kenneth Mikkelsen forklarede, at han føler sig hjemme i Midt- og Vestjylland, både i Herning by, hvor han bor, og i Aulum, hvor han stammer fra, og i Vildbjerg, hvor han har venner.

- Jeg betragter mig som en lokal kandidat. Og jeg har vist, at jeg kan være tro, når jeg er her, sagde Mikkelsen og hentydede til sit job som erhvervsdirektør i Ringkøbing-Skjern.

De øvrige kandidater, Dorte Jarlby og Sebastian Korsbakke Jensen, gentog, at de ville flytte til Ringkøbing-Skjern, hvis de bliver valgt.