V-kandidat er ingen trojansk hest: Jeg er udsat for en smædekampagne

På Venstres tredje og sidste kandidatmøde langede Birgitte Vinding ud efter partiets lokale kandidat til Europa-Parlamentet for beskyldningen om, at hun i virkeligheden er trojansk hest for Nye Borgerlige.

Ringkøbing: Selv om Birgitte Vinding først skiftede fra Nye Borgerlige til Venstre få dage før, hun meldte sig ind i kampen om at overtage Esben Lunde Larsens plads i Folketinget, så har hun tænkt sig at blive i partiet.

Det slog hun fast på Venstres tredje og sidste præsentationsmøde i Ringkøbing mandag aften, hvor hun og modkandidaterne Kenneth Mikkelsen, Sebastian Korsbakke Jensen, Dorte Jarlby mødte vælgerne for sidste gang, inden kandidatvalget den 20. august i Dejbjerglund.

På forhånd havde Birgitte Vinding på Facebook kaldt det en "smædekampagne" og "en fed løgnehistorie" at hun i virkeligheden er en såkaldt trojansk hest, der vil skifte tilbage til nye borgerlige, hvis hun kommer i Folketinget for Venstre.

På mødet langede hun hårdt ud af ophavsmanden Erik Poulsen, der er kandidat til Europa-Parlamentet, og som i flere omgange har været kommunikationsrådgiver for Venstre i Ringkøbing-Skjern.

I en artikel på dagbladet Politikens netavis har Poulsen stillet spørgsmålstegn ved, om Vindings loyalitet.

- Det, du har lavet i dag, er grimt. Hvis du havde gjort dit arbejde ordentligt og tjekket fakta, ville du vide, at det slet ikke kan lade sig gøre. Hvis jeg bliver valgt til Folketinget for Venstre, kan jeg ikke skifte til Nye Borgerlige, fordi man ikke kan sidde på et andet partis stemmer. Det har jeg vidst hele tiden. Med mit medlemskab af Venstre er jeg kommet hjem både politisk og personligt, sagde hun.

Birgitte Vinding mener, at Erik Poulsens beskyldning har "hængt kredsen ud og gjort os til grin".

Erik Poulsen var dog ikke alene om at være interesseret i Vindings interesse for Nye Borgerlige. En mødedeltager bemærkede, at det var dejligt, at hun føler sig hjemme i Venstre.

- Men nu får du vel ikke et tilbagefald, lød kommentaren.

Det forsikrede Birgitte Vinding om, at hun ikke ville få.

Erik Poulsen er dog stadig ikke overbevist.

- Jeg hører en reel bekymring for, at Birgitte Vinding ikke er færdig med Nye Borgerlige, siger han med henvisning til Facebook-likes af en god meningsmåling til Nye Borgerlige på dagen, hvor hun meldte sig som kandidat for Venstre.

- Der er en advarselslampe, der blinker, og derfor spørger jeg, fastslår Erik Poulsen.