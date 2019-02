Skjern-Tarm. Han har været en aktiv del af Venstres bagland siden 1982.

Men nu er det slut for Skjern-Tarm Venstres formand Anton Christiansen, som på vælgerforeningens generalforsamling forleden valgte at stoppe som formand og gå på politisk pension. Lidt aktiv fortsætter han dog med at være, for han blev nemlig valgt som suppleant til bestyrelsen.

Anton Christiansen var som formand i vælten med kritik af den måde, Ringkøbing-Skjern Venstre vælger sin borgmesterkandidat på. Han synes nemlig, det er helt galt, at partiet først vælger sin spidskandidat og efterfølgende vælger de øvrige kandidater.

Trods kritikken er det ind til videre ikke lykkedes at ændre på opstillingsformen i denne omgang, men det satte gang i en debat.

På vælgerforeningens generalforsamling gjorde Anton Christiansen status på et begivenhedsrigt år, hvor der pludselig skulle findes en ny folketingskandidat i Rinkøbingkredsen, da Esben Lunde Larsen forlod pladsen.

Den afgående formand var ærgerlig over, at det ikke lykkedes at få vælgerforeningens favoritkandidat Birgitte Vinding, der har rødder i Stauning, valgt. Men frem til valget gælder det om at overbevise vælgerne om, at den valgte folketingskandidat Kenneth Mikkelsen skal være Ringkøbing-Skjerns nye mand i Folketinget, lød meldingen.

Der var ros til borgmester Hans Østergaard, som ifølge Christiansen "gør sit bedste for at lave op til åbenhed, samarbejde og dialog".

- Fortsætter vi ad det spor, vil det blive noget lettere at gå til valg næste gang, konstaterede han.

På generalforsamlingen blev Skjern-Tarm Venstres æresmedlem Sven Hersbøll, der døde for nylig, mindet.

- Vi vil huske ham for hans ærlige syn på og respekt for demokratiske spilleregler, hans humor, der blev bragt i spil, når en debat var på vej i hårknude, hans store viden om alt fra Gedser til Skagen, og ikke mindst hans store interesse for sine medmenneskers forhold. Sven efterlader sig et stort tomrum og vil blive savnet, lød ordene fra Anton Christiansen.

Den nye bestyrelse i Skjern-Tarm Venstre består af: Else Solsø, Anne Solsø og Marius Trip, som alle blev genvalgt. Nyvalgt blev Mogens Krejbjerg Madsen og Jan Beining.