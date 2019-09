V-formand: Løkke-exit vil ikke smitte af på medlemsopbakningen

Ringkøbing-Skjern: Det får næppe nogen betydning for medlemmernes opbakning til Venstre i Ringkøbing-Skjern, at uroen om partiformand Lars Løkke og næstformand Kristian Jensen i weekenden kulminerede med, at de begge trak sig fra deres poster.

Det mener Hans Christian Tylvad, der er formand for Venstres kommuneforening i Ringkøbing-Skjern.

- Jeg har fået et par henvendelser fra medlemmer, som synes, det var det helt rigtige, at vi opfordrede formandskabet til at gå, og fra et par stykker, som mente, at det skulle være foregået anderledes. Sådan vil det altid være. Jeg er helt overbevist om, at vi ikke kommer til at opleve, at mange medlemmer forlader vores parti på grund af sagen, siger han.

Op til partiets forretnings- og hovedbestyrelsesudvalgsmøde i Brejning ved Vejle havde et massivt flertal af Venstres lokalformænd i kommunen bakket op om opfordringen til Løkke og Jensens afgang, viste den rundring, Dagbladet havde lavet. Og sådan gik det som bekendt også.

Det dramatiske møde, som Tylvad oplevede helt tæt på som medlem af hovedbestyrelsen, ønsker han ikke at uddybe.

- Det er beskrevet så rigeligt i pressen. Nu handler det om at se fremad, siger han.

Hvis vi så ser fremad. Hvem kunne du så ønske sig som Venstres næste formand?

- Det vil jeg slet ikke forholde mig til nu. Foreløbigt er der ingen kandidater, som har meldt sig. Kandidater kan melde sig helt frem til to minutter før afstemningen på det ekstraordinære landsmøde, som Venstre holder 21. september.

Har du en personlig favorit?

- Det vil jeg slet ikke sige noget om nu. Det er alt for tidligt, når vi ikke ved, hvem der stiller op, siger Hans Christian Tylvad.