Det skulle have været en demokratisk fest at vælge Ringkøbingkredsen nye folketingsmedlem, men er endt som lidt af et mareridt for Venstre, som endnu en gang er blevet synonym med ballade.

Ringkøbing-Skjern: Dårlig omtale er bedre end ingen omtale, sagde rejsekongen Simon Spies.

Men sådan har formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern Hans Christian Tylvad det ikke i øjeblikket. Han erkender blankt, at han gerne ville have været den ballade foruden, som valget af Esben Lunde Larsens efterfølger som Ringkøbingkredsens folketingskandidat har givet.

- Der er avisforsider vi godt kunne have undværet. Jeg er rigtig træt af, at det udadtil ser ud som om, at Venstre er splittet, for sådan er virkeligheden ikke. Vi har haft et medlem, som gennem lang tid har skabt en masse intern ballade. Det er ærgerligt, siger Tylvad og fortsætter:

- Jeg er overbevist om, at der kommer ro på, nu hvor Lennart Qvist har forladt partiet, lyder det.

Der var ellers lagt op til en demokratisk fest, da Ringkøbing-Skjern Venstre annoncerede efter en afløser for Esben Lunde Larsen, som den 1. maj overraskende fortalte, at han trak sig fra politik. Forventningen var at mange kvalificerede ville melde sig ind i kampen om at vinde en af Ventres mest sikre valgkredse.

Men kandidaterne udeblev, indtil Kenneth Mikkelsen fra Herning meldte sig. Godt nok levede han ikke op til bosætningskravet, men det betød mindre, lød den samstemmende melding fra Venstres organisationsfolk.

Tæt på deadline meldte yderligere tre kandidater sig, blandt dem Lennart Qvist, der som bekendt smækkede med døren en uge senere og meldte sig ud af partiet, fordi han ikke havde opbakning i netop organisationen. Siden tog Bent Østergaard også sit gode tøj og gik som kredsformand.

Hans Christian Tylvad undrer sig over reaktionen.

- Vi har haft mange kampvalg i Venstre, hvor alle har været gode til at acceptere den demokratiske process. Det skal vi blive ved med. Jeg er overbevist om, at det også vil være tilfældet, når vi på mandag har opstillingsmøde. Den kandidat, som får flest stemmer vil kredsen bakke op om, siger han.

Tylvad glæder sig over, at der har været oprigtig interesse i kandidatvalget fra borgerne. Omkring 200 har tilsammen deltaget i tre præsentationsmøder. Han regner med at mellem 200 og 400 Venstre-medlemmer møder op i Dejbjerglund på mandag klokken 19.30, når der er kandidatvalg. Der ventes at blive gennemført flere afstemningsrunder. Der bliver stemt indtil en kandidat har over 50 procent af stemmerne.

Følg afstemningen på Dagbladets hjemmeside mandag aften.