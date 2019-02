V-folketingskandidat har døren på klem for en mølleflytning

Ringkøbing-Skjern: Egentlig mente Ringkøbingkredsens nye folketingskandidat Kenneth Mikkelsen (V), at løbet var kørt for de kystnære møller mellem Hvide Sande og Søndervig, og at han derfor ikke ville bruge kræfter på sagen.

Men siden Energiklagenævnet krævede et nyt VVM-tillæg, har han revideret sin opfattelse.

- Det er en ny åbning. Men hvor stor en åbning, der er tale om, er svær at vurdere. Derfor er jeg afventende, indtil vi ved, hvilken betydning det får. Jeg kan godt forstå, at mange nu håber på, at møllerne kan flyttes ud til en kommende havmøllepark, siger Kenneth Mikkelsen, som dermed har en dør på klem for at gå ind i sagen om en mølleflytning.

Folketingsmedlem Annette Lind (S) er også forsigtig i debatten om, hvor de kystnære møller skal placeres.

- Som tingene står, lytter jeg meget til byrådets holdning, siger hun.

På et ekstraordinært byrådsmøde for nylig var der ikke opbakning til i et brev at presse energiministeren til at flytte de kystnære møller ud til en ny havmøllepark. Men på det kommende byrådsmøde vil løsgængeren Lennart Qvist gøre endnu et forsøg.

Kenneth Mikkelsen tror dog ikke meget på ministerbreve.

- Det er forsøgt i flere omgange. Venstre var klar til at opgive projektet i 2016, men der var ikke politisk opbakning. Derfor tror jeg ikke, at det vil flytte noget med endnu et brev, siger han.