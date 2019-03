V-folketingskandidat afviser at blande sig i partifælles job hos KD

Både Venstre og folketingskandidat Kenneth Mikkelsen lever fint med, at V-byrådsmedlems firma er ansat til at rådgive konkurrenten fra Kristendemokraterne i forbindelse med valgkampen.

Ringkøbing-Skjern: - Jeg har ikke noget at tilføje.

Sådan lyder den kortfattede kommentar fra Venstres folketingskandidat Kenneth Mikkelsen til gårsdagens nyhed om, at Kristendemokraterne har ansat Venstremanden Svend Boye Thomsen som strategisk rådgiver i forbindelse med en kommende folketingsvalgkamp.

Kenneth Mikkelsen ønsker dermed ikke at blande sig i ansættelsesforholdet.

Overfor Dagbladet har Venstres kommuneformand Hans Christian Tylvad fastslået, at han ikke har problemer med, at deres fælles partifælle giver professionel rådgivning til konkurrenterne fra Kristendemokraterne. Den holdning deler Kenneth Mikkelsen.

De to partier er ude efter mange af de samme vælgere, og den seneste tid er der internt blevet talt en del om risikoen for, at de kan ende med at ødelægge det for hinanden.

Mens Kristendemokraternes Kristian Andersen er i fuld gang med at bruge af sit ekstraordinært store valgbudget, så venter Kenneth Mikkelsen lidt endnu. Men der er flere ting på vej. Blandt andet har han brugt to lokale virksomheder til at fremstille video og valgmateriale. Han gør også brug af Venstres store organisation i Ringkøbing-Skjern.

- Der sidder folk med stor erfaring i at føre valgkamp. Jeg har også selv prøvet det som kredsformand (for den nuværende finansminister Kristian Jensen, red.), fortæller Kenneth Mikkelsen.

Ligesom Kristendemokraterne oplever, at mange ønsker at støtte den kommende valgkamp økonomisk, er der også solid opbakning til Venstre, oplyser Kenneth Mikkelsen.

Venstres folketingskandidat ønsker ikke at oplyse, hvor stort et kampagnebudget han foreløbigt råder over. Det gør kristendemokraternes Kristian Andersen i øvrigt heller ikke.