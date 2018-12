Formanden for Folketingets energiudvalg tror ikke på at nyt VVM-tillæg kan være med til at flytte de 20 udskældte kystmøller længere ud på havet.

Vestkysten: Selv om formand for Folketingets energiudvalg Thomas Danielsen (V) gerne så, at de kystnære Vesterhav Syd-møller blev flyttet længere ud på havet, så tvivler ham på at et nyt VVM-tillæg rykker noget.

- Det er nok desværre ønsketænkning og et meget spinkelt håb. Jeg har rigtig svært ved at se, at kravet om et tillæg til VVM-redegørelsen for alvor flytter noget, desværre, siger han.

Danielsen er meget tilfreds med, at Energistyrelsen lige op til jul slog fast, at der skal laves et tillæg til den oprindelige redegørelse. Han mener nemlig, at det er afgørende, at processen omkring de 20 omstridte møller udfor Holmsland Klit er i orden.

Men han deler altså ikke sommerhusejerne og flere lokale politikeres håb om, at det i sidste ende kan betyde en flytning af møllerne.

- Jeg er bestemt modtagelig overfor det lokale pres. Men der er et politisk flertal for at placere møllerne på 4-10 kilometer. Desuden er der indgået en aftale med energiselskabet Vattenfall, som vi ikke bare kan løbe fra, siger han.

Byrådsmedlem Gitte Kjeldsen (V) og den konservative folketingskandidat Pia Olivia Christensen har begge peget på, at det i sidste ende vil være billigere for staten at flytte møllerne, men det regnestykke tror Danielsen ikke på.

- Det kan godt være, at staten kunne slippe billigere fra sit tilskud ved at gøre de kystnære møller til havmøller, da priserne er helt anderledes i dag. Men der vil også være en erstatning til Vattenfall, som staten har indgået en kontrakt med. Derfor mener jeg ikke, man kan gøre det op på den måde, siger han og fortsætter:

- Der er ikke noget, jeg hellere vil end flytte møllerne længere ud. Men jeg har rigtig svært ved at få øje på det politiske flertal for at gøre, siger Thomas Danielsen.