V-byrådsmedlem om teleaftale: Husk at lukke mobilhuller

Ringkøbing-Skjern: Når byrådsmedlem Svend Boye Thomsen (V) skal tale i mobiltelefon, er han nødt til at gå udenfor sit hus i Stadil.

Han er langt fra den eneste i Ringkøbing-Skjern Kommune, som oplever mobilhuller. Derfor har han store forhåbninger til den teleaftale, som regeringens partier indgik i går. Aftalen giver udsigt til bedre mobil- og bredbåndsforbindelser.

- Vi baner vejen for, at alle danskere kan komme på de digitale motorveje og med ind i fremtiden. Jeg er glad for og stolt over, at hele Folketinget nu står bag dansk telepolitik og indsatsen for god dækning i Danmark. Vi er enige om, at dansk telepolitik fortsat skal bygge på principperne om markedsbaseret udrulning af nettet og teknologineutral regulering, siger teleminister Lars Christian Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Mens aftalen fastslår, at den digitale adgang skal fremmes, så siger den ikke noget konkret om, hvor og hvordan man vil sikre, at de generende mobilhuller bliver lukket. Derfor sender Svend Boye Thomsen både en opfordring til ministeren og borgmester Hans Østergaard.

- Jeg håber, at de initiativer, som Folketinget har gang i, kan løse vores problemer med mobilhuller. Det vil være en god idé, at de tager en snak om de problemer, vi har herovre i det vestjyske, siger han.

Ringkøbing-Skjern har forsøgt at være frontløber for at forbedre de digitale udvikling i Ringkøbing-Skjern. For nogle år siden gennemførte kommunen et fælleskommunalt udbud, som betød nye telemaster. Kommunen gennemførte også et bredbåndsudbud, som dog grund af fejl endte med at blive annulleret. Udrulningen er dog fortsat i en del af kommunen.

Det er fortsat et politisk mål, at sikre borgerne og virksomheder lynhurtigt bredbånd. I dag har 10.000 adresser fortsat ikke adgang til de hurtige forbindelser.