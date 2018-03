V-Forslag: Drop medlemsvalgt borgmesterkandidat

Skjern-Tarm: Det duer ikke, at Venstres borgmesterkandidat bliver fundet ved en afstemning blandt medlemmerne, længe før byrådskandidaterne er fundet.

Det mener Venstre i Skjern-Tarm, som på sin generalforsamling forleden foreslog, at ændre proceduren.

Fremover vil bestyrelsen have, at Venstres forhandlingsleder bliver valgt af kandidaterne.

- Vi har drøftet det i bestyrelsen og er enige om, at hele proceduren omkring opstillingen skal laves om. Ikke mindst for at tilgodese de lokale kandidater, som vi overtaler til at stille sig til rådighed, og som bruger både tid og penge på opgaven, sagde formand Anton Christiansen.

Vælgerforeningen har i flere omgange kritiseret Venstres valgsystem, som denne gang betød, at Hans Østergaard blev valgt som ny borgmesterkandidat halvandet år før kommunalvalget.

Først et år senere kom de øvrige byrådskandidater på Venstres liste på plads.

Ifølge Anton Christiansen fik det den konsekvens, at al fokus var rettet mod borgmesterkandidaten, og derfor var det svært for nye og mere ukendte kandidater at bryde gennem lydmuren. Samme kritik fremførte kandidaten Jesper Lærke, som endte med at forlade Venstre og melde sig ind i Fjordlisten.

Derfor vil foreningen også tilbage til den gamle opstillingsform med lokallister. Det vil betyde, at der igen skal være en fælles Venstreliste i den sydlige del af kommunen, som skal tilgodese den lokale indsats her, mener lokalformanden.

Jens Nicolai Vejlgaard, der er formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern, er ikke umiddelbart begejstret for lokalforeningens forslag.

- Jeg kan sige så meget, at vi ville blive den eneste af landets 98 kommuner, som ville få den opstillingsform. Men det bliver op til kommuneforeningens bestyrelse at diskutere til den tid, siger Vejlgaard, der selv forlader formandsposten til den kommende generalforsamling.