Uvildig Vesterhav Syd-rapport frikender tidligere borgmester og kommunaldirektør

Ringkøbing-Skjern: Påstande om, at tidligere borgmester Iver Enevoldsen (V) og tidligere kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard fiflede med sagsbehandlingen for at få politisk opbakning til de kystnære Vesterhav Syd-møller, er helt ubegrundede.

Det fastslår den advokatrapport, som Ringkøbing-Skjern Kommune har betalt Kammeradvokaten for at gennemføre. Både loven og god forvaltningsskik er blevet overholdt.

De to hovedpersoner, Enevoldsen og Kjærgaard, er begge meget tilfredse med advokatundersøgelsens klare konklusion.

- Jeg er ikke overrasket over resultatet. Der har været rigtig mange antydninger om fifleri. Derfor har jeg hele tiden ment, at det var en god idé at få det undersøgt til bunds. Nu viser rapporten, at vi har gjort, som vi skulle. Det kan jeg kun være tilfreds med, siger Iver Enevoldsen, der fra starten har bakket op om en undersøgelse.

Forhenværende kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard havde også forventet, at rapporten ville frikende den kommunale sagsbehandling for fejl.

- Der har været mange beskyldninger, men nu har en tredjepart fastslået, at tingene var i orden. Det er jeg naturligvis glad for, siger han.

Kun en enkelt anmærkning har Kammeradvokaten haft til den kommunale sagsbehandling. Det var en fejl, at den styregruppe, som udarbejdede et konkret mølleprojekt ved Hvide Sande, aldrig blev instrueret i, at de var omfattet af kommunal journaliseringspligt. Derfor er kommunen ikke i besiddelse af korrespondancer og andre dokumenter i forbindelse med styregruppens arbejde.

Kammeradvokaten understreger dog, at fejlen hverken har haft betydning for den kommunale høringsproses eller høringssvar.

Hele Kammeradvokatens rapport kan læses på byrådets dagsorden for mødet tirsdag 15. januar.