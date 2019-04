Uvelkomne socialister holder egen 1. maj-fest i Ringkøbing

Ringkøbing: Både Socialdemokraterne, Radikale og Venstre er repræsenteret ved en debat, når den lokale LO-afdeling og Faglig Hovedorganisation byder velkommen til 1. maj-fest i Spjald på onsdag. Ingen andre partier er dog inviteret med til debatten eller som talere ved arbejdernes internationale kampdag i Spjald, der de senere år har droslet ned for partipolitikken.

Det har Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær tidligere udtrykt undren over i Dagbladet, og nu føler også Enhedslisten og SF sig holdt udenfor. Derfor har de to socialistiske partier slået pjalterne sammen og holder deres eget 1. maj-arrangement.

"Ingen af partierne eller talere fra partierne er inviteret til at deltage ved 1. maj-mødet i Spjald, arrangeret af LO - og når man ikke er inviteret og velkommen til en festdag, så bliver man jo pænt væk. Det har SF Ringkøbing Fjord og Enhedslisten Ringkøbing-Skjern taget bestik af og syntes nu alligevel, at der skal være et godt arrangement for alle", skriver partierne i en fælles pressemeddelelse.