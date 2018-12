Utzon-husene sikres for eftertiden

SKJERN: I flere år har beboerne på Østervang i Skjern gået med et ønske om at deres huse, tegnet af den verdenskendte arkitekt Jørn Utzon, skulle sikres gennem en bevarende lokalplan. Og det ønske bliver opfyldt i 2019. I løbet af første halvår vil kommunen fremlægge et forslag til en bevarende lokalplan for rækkehusene.

Hidtil har beboerne i husene fået at vide fra kommunal side, at hvis de ville have en bevarende lokalplan, måtte de selv have tegnebogen op af lommen. Men det blev ændret, da John G. Christensen blev formand for teknik- og miljøudvalget, for han mener at husene er så vigtig en del af Skjerns historie og repræsenterer en arkitektonisk arv, som det er i almenvellets interesse at bevare. Siden har der været holdt møder med beboerne, hvor en Utzon-ekspert har deltaget med oplæg.

- Jeg er specielt glad for at beboerne tog så godt imod det, for det er også vigtigt, at de der bor der føler at de bor i noget helt unikt, som skal bevares for eftertiden, siger John G. Christensen.

En bevarende lokalplan sikrer, at helhedsindtrykket af bygningerne forbliver uforandret. Hidtil har bygningerne ikke nydt nogen form for beskyttelse, og i teorien har beboerne kunnet male husene neongrønne og lyserøde, eller skifte taget ud til sortglaseret tegl uden den mindste anmærkning - og uden at naboer, der sætter pris på historien om husene, har kunnet gøre det mindste.

At det i dag er rækkehuse, som arkitekter kommer langvejs fra for at studere, stod bestemt ikke skrevet på gavlen af husene, da de i midten af 50´erne blev opført. I folkemunde fik de det lidet flatterende navn Minkfarmen, og de var beregnet til de mange arbejdere, der skulle rette Skjern Å ud. Husene blev opført med statslån, og derfor blev der også bygget vaskehuse til dem alle, da vaskemaskiner dengang blev set som et luksus, man ikke kunne støtte med statslån. Byggeriet blev afleveret i 1957, og året efter fik Jørn Utzon opgaven med at tegne Operahuset i Sydney, som er hans mest kendte værk.