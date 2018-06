Forvaltningen lægger op til en bevarende lokalplan for boligstrøg i Skjern; politikere træffer beslutning på tirsdag.

SKJERN: I folkemunde er de kendt som "Minkfarmene". Men arkitekter fra nær og fjern valfarter til Østervang 21-61 for at se rækkehusbebyggelsen, der er tegnet af den verdenskendte arkitekt Jørn Utzon.

Husene blev opført midt i 1950'erne, og selv om de stadig langt hen ad vejen ser ud som dengang, er der i årenes løb sket ændringer ved mange af dem.

Beboere har derfor længe ønsket en bevarende lokalplan, der kan sikre, at Utzonhusene forbliver et arkitektonisk landemærke.

Nu ser det ud til, at de får ønsket opfyldt. I alt fald indstiller forvaltningen til politikerne i teknik- og miljøudvalget, at de giver grønt lys for udarbejdelsen af en bevarende lokalplan.

Tilbage i 2012 gav kommunen afslag på en tilsvarende anmodning, men udtalte, at beboerne selv kunne betale for en lokalplan; derfor blev det ikke til noget.

Denne gang ser det ud til, at det kan lykkes. I alt fald anbefaler forvaltningen, at man får lavet en lokalplan, der sikrer de unikke huse.

Begrundelsen er, at de bevaringsværdige rækkehuse kan være med til at styrke et attraktivt boligområde, som kan bidrage til en øget bosætning i kommunen, såfremt bebyggelsens ensartede og originale udseende sikres med en bevarende lokalplan.

I alt fald haster det, hvis Utzonhusene fortsat skal være en magnet for fagfolk: Fremover skal husene istandsættes, tage udskiftes og så videre, og derfor risikerer man, at det samlede udtryk bliver sløret eller ødelagt.