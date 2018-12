Utilfredse sommerhusejere om testmøller: Vil følge sagen til dørs

Grundejere ærgrer sig over, at erhvervsministeren giver lov til testmøller.

Velling/Stauning: Blikstille vand samt en dyb orange sol, der brænder sig igennem skydækket i horisonten, og hvis stråler spejler sig i Ringkøbing Fjord. Billedet pryder forsiden på hjemmesiden for Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand. Lige ved siden af fotoet står sloganet så:

"Stauning Vesterstrand - for os, der elsker fred og ro."

Nu er grundejerne for alvor bekymrede for, at den fred og ro bliver borte med blæsten; i ganske bogstavelig forstand, nu da testvindmøllerne nærmer sig. De i alt 392 grundejere frygter for, at vindmøllerne vil larme, kaste skygger og skræmme fugle væk fra området.

- Der er ikke nogen, der synes, det er fred og ro at bo med 200 meter høje vindmøller, der snurrer i baghaven, siger sommerhusejer Jesper Broberg.

Med erhvervsministerens nej til kirkevetoet mod testmøller i Velling Mærsk er den mulighed for at bremse mølleprojektet udtømt. Det ærgrer Jesper Broberg, som kalder det " fuldstændig forrykt."

Jesper Broberg repræsenterer det udvalg under Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand, som har været involveret i modstanden mod testvindmøllerne.

- Det ville da have været dejligt, hvis sagen var død med det veto, som var helt rimeligt at anføre. Det havde da været det nemmeste på den måde, siger Jesper Broberg.

Sommerhusejeren lægger nu op til, at de i stedet vil forsøge at gøre opmærksomme på deres utilfredshed over for kommunen, hver gang de får muligheden.

- Vi følger sagen helt til dørs, siger Jesper Broberg.