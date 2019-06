Utilfreds kernevælger i lokal DF-højborg: De får alligevel min stemme

Dansk Folkeparti fik et rigtig flot valg i Troldhede ved folketingsvalget i 2015, men fire år senere ser opbakningen ud til at smuldre, hvis man skal tro mediernes vælgermålinger. Dagbladet besøgte valgstedet i Troldhede for at se, om forudsigelsen kan holde stik.

TROLDHEDE: Det gik endog rigtig godt for Dansk Folkeparti både på landsplan og lokalt i Troldhede ved folketingsvalget i 2015.

Partiet kom styrket ind i folketinget, og selvom man ikke ønskede at deltage i regeringsamarbejdet, så endte Dansk Folkeparti alligevel med at få indflydelse ad flere omgange.

Dengang fik Kristian Thulesen Dahl & co. hele 31,8 procent af stemmerne i byen Troldhede. Det er mere end noget andet sted i kommunen.

Siden har Dansk Folkeparti haft en tumultarisk tilværelse i dansk politik, der endte i en stor nedgang ved Europa-parlamentsvalget, og som nu også ser ud til at kulminere med en vælgerlussing til det forestående folketingsvalg.

Ved seneste måling fra 4. juni står Dansk Folkeparti nemlig kun til omkring halvdelen af de stemmer, partiet fik sidste gang.

Dagbladet besøgte valgstedet ved Troldhede Hallen for at tale med vælgerne, og fire ud af fem stemmeberettigede borgere, som havde stemt på Dansk Folkeparti ved sidste Folketingsvalg, havde ikke stemt på Dansk Folkeparti og ønskede ikke at sætte deres kryds ved partiet denne gang.

En af de vælgere, der bakker op om Dansk Folkeparti, og også gjorde det sidste gang, er 64-årige Karen Frandsen fra Troldhede. Hun arbejder til daglig hos virksomheden Picca i byen.

Selvom Dansk Folkeparti står til noget nær en halvering af sin stemmeprocent, falder hendes stemme stadigvæk til Dansk Folkeparti. Et parti, hun egentlig ikke synes, har gjort det alt for godt i de sidste fire år.

- Jeg har stemt, lige siden jeg kunne stemme. Jeg stemte på Dennis Flydtkjær sidste gang, og det blev det også denne gang, siger Karen Frandsen.

- Meget af deres politik kan jeg rigtig godt lide, og jeg tror stadigvæk på dem, siger hun og fortæller, at hun dog alligevel har haft sine betænkeligheder.

- Jeg synes egentlig ikke, at Dansk Folkeparti har levet op til det, de lovede for fire år siden. Der er mange ting, siger hun uden dog at kunne uddybe, hvad utilfredsheden bunder i.

- Jeg tror stadigvæk, Dansk Folkeparti kan få et flot valg her i byen. Jeg tror ikke på meningsmålingerne. Jeg ved godt, at der er talt meget om klima og miljø i den her valgkamp, men alligevel. Når først folk skal tage beslutningen, så tror jeg, de stemmer, hvor de plejer, siger hun.