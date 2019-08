Skjern: Fredag aften ved 21.30-tiden rykkede brandvæsnet ud til definitionen på en kontrolleret brand - den foregik nemlig i et bålsted, som den skulle.

En borger havde tilkaldt brandvæsnet, da vedkommende havde set ild ved en bålhytte i Skjern. Brandfolkene kunne dog konstatere, at der var tale om et bål i en brøndring, der kan bruges til bålsted og grill. Det blev slukket med en smule vand, og ilden havde ikke spredt sig til selve bålhytten.

Indsatsleder Henning Olesen kommer dog med en opfordring til folk om at huske at slukke efter sig, når man har lavet bål - både så ilden ikke ved et uheld skulle få fat i andet materiale, og så brandvæsnet ikke behøver rykke ud for at slukke bålsteder.