Urealistiske ønsker vil vælte budgettet: - Vi har cykelstiønsker for 100-120 millioner kroner

Sag om cykelstier til Varde Kommune udsat; teknik- og miljøudvalget vil have kigget hele området igennem.

RINGKØBING-SKJERN: Teknik- og miljøudvalget lægger nu op til, at hele cykelstiområdet skal gås igennem med tættekam.

Derfor besluttede udvalget på sit møde tirsdag at udsætte sagen om cykelstier til Varde Kommune.

Det vil være nødvendigt med en tillægsbevilling på 2,4 millioner kroner for at få de to cykelstiforløb i den sydligste del af kommunen forbundet med cykelstinettet i Varde Kommune.

- Men vi har cykelstiønsker for 100-120 millioner kroner, og det siger sig selv, at når vi har en cykelstipulje på to millioner om året, kan vi ikke opfylde alle ønsker, siger udvalgsformand John G. Christensen (S).

Derfor besluttede udvalget at udsætte sagen til næste møde; her vil man så gennemgå alle ønsker.

- Vi er nødt til at foretage en realistisk prioritering; hvad kan vi få for de penge, vi har at gøre godt med, og hvad skal vi gå efter, siger John G. Christensen.

Han peger på, at de to cykelstier, der skulle have været behandlet på mødet, har været på vej i flere år.

Projektet har af forskellige årsager trukket, og det har ført til, at de oprindelige budgetter er skredet. Derfor er der behov for flere penge for at kunne udføre arbejdet inden udgangen af 2019; dette er nødvendigt, hvis statens tilskud til projektet ikke skal falde væk.