Universitetsklub jager medlemmer

AUHE Erhvervsklub

AUHE (Aarhus Universitet i Herning) Erhvervsklub er nedsat af AUHE MidtVests Støttefond, hvis formål er at understøtte samarbejdet mellem AUHE og det lokale vest-midtjyske erhvervsliv.Formålet er at tiltrække studerende, engagere studerende og virksomheder i forskellige opgaveløsninger og motivere virksomheder til at ansætte dimittender fra AUHE.



Målet er at øge samspillet mellem AUHE og områdets virksomheder for at imødekomme erhvervslivets behov for højtuddannet arbejdskraft.



Erhvervsklubbens formål er især at give medlemmerne et overblik over, hvordan de kan få gavn af et samarbejde med AUHE.