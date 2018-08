Unges talenter skal også findes uden for folkeskolen

Gennem fire år har foreningen Talentspejderne hjulpet unge på blandt andet Tarm Skole med at udfolde talenter, der overses i folkeskolen. Nu skal foreningen have en lokal afdeling, så flere unge får øjnene op for egne talenter.

RINGKØBING/SKJERN: Mange unge trives fint i folkeskolen. Men der er også mange, som ikke rigtig kan finde sig til rette. Men selvom en elev er træt af skolen eller er trist, fordi forældrene er blevet skilt, eller eleven føler sig alene efter et dødsfald i familien og ikke rigtig magter skolearbejdet, betyder det ikke, at de er talentløse, hvilket de selv kan komme til at tro. Det vil den frivillige forening Talentspejderne være med til at rette op på.

- Folkeskolen er for snæver til at rumme alle elever. Der er en stor risiko for, at børn og unge, der eksempelvis ikke scorer højt i test, falder igennem og mister troen på sig selv, fortæller Else Thorup. Hun har erfaring og viden bag ordene, da hun indtil for ganske nylig var skoleleder på Tarm Skole.

Her var hun for fire år siden med til at begynde et samarbejde med Talentspejderne, som finder mentorer til unge, der har brug for at være i en anden ramme end folkeskolens, når de skal opdage deres egne talenter. Siden er flere folkeskoler kommet med i samarbejdet, blandt andet Lem, Ringkøbing og Spjald skoler.