Unges narkosalg fra lejlighed koster tre måneders fængsel

Alt i alt fandt politiet 27,93 gram MDMA, 1,52 gram amfetamin og 29,80 gram hash, som skulle sælges videre til andre. De to unge mænd havde dog allerede været i gang med at sælge narko, så da de for nylig kom for retten i Herning, var anklagen om salg af narkotika mod dem blev udvidet.

SKJERN: En 21-årig og en 23-årig mand fra Skjern havde hen over vinteren 2018 antageligt en plan om at tjene nogle ekstra penge ved at forsyne andre med narkotiske stoffer. Men politiet fik nys om det og aflagde i december en lejlighed et besøg, hvor der blev fundet tre forskellige slags euforiserende stoffer.

Begge tilstod

De var tiltalt for i forening at have solgt mindst 100 gram hash, 15 gram amfetamin og 15 gram MDMA til et ukendt antal personer og for at ville sælge den narko, politiet fandt ved ransagningen.

Både den 21-årige og den 23-årige tilstod i retten, at de sammen havde solgt narkoen og blev derfor fundet skyldige. Straffen blev sat til tre måneders fængsel for dem begge. De skal dog ikke afsone den, hvis de holder sig på den rette side af loven i et år, ligesom de i det år skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen.