Ungehus i Sdr. Bork og en landsby-app får penge fra Landdistriktsrådet

Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har sagt god for bevillinger til Unge med Vilje i Best mod West-landsbyklyngen og til pilotprojekt med ny landsby-app i Troldhede, Nr. Vium og Hoven.

Ringkøbing-Skjern: En designer og TV-vært, en gammel købmandsbutik og en flok entusiastiske unge. Det er opskriften på et ungehus.

Det er underværker, de unge i landsbyklyngen Best mod West er i gang med at udrette i den gamle købmandsbutik i Sdr. Bork.

Og Unge med Vilje, som gruppen kalder sig, har allerede fået tilsagn om 410.000 kroner til renovering og materialer fra Realdanias fond "Underværker", ligesom de har fået tv-værten og designeren Søren Vester til at hjælpe med indretningen af ungehuset.

Nu får ungehuset en ekstra håndsrækning fra Landdistriktsrådet, som støtter med 49.736 kroner til seks måneders bistand fra en proceskonsulent, som skal hjælpe med at få organisation og papirarbejde på skinner og med at søge flere fondsmidler.

- Det er svært ikke at lade sig rive med af de unges gode initiativ og enorme engagement. Med ungdomshuset vil de unge skabe et værested, der skiller sig ud og giver energi og sammenhold, som kan give unge lyst til at blive i området, eller til at vende tilbage, når de har fået en uddannelse, siger Landdistriktsrådets formand Torben Hjøllund Mortensen i en pressemeddelelse.