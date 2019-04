Skjern: Gennem er periode er flaskepant forsvundet fra Ringkøbing-Skjern Kulturcenter - seneste flasker for en værdi af 400 kroner.

Nu har politiet imidlertid fået fat i personerne bag tyverierne. Det drejer sig om to unge drenge, som ikke kunne lade de store mængder pant stå.

- De to unge har erkendt, at de har været nede og tage de tomme flasker. Så nu er der forhåbentligt slut med, at panten forsvinder derfra, siger Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet.