Unge i Tarm skal give den gas med deres musearm

I Tarm Idrætscenter er der planer om at indrette et kælderlokale til e-sport, der er i voldsom vækst blandt de unge.

I første omgang har det lokale idrætscenter i samarbejde med Tarm-Forsum GF ansøgt kommunen om at få et cirka 150 kvadratmeter stort kælderareal godkendt som værende tilskudsberettiget.

Tarm: Unge i Tarm og nærmeste omegn kan godt begynde at glæde sig, for alt tyder på, at byen er klar til at satse markant på e-sport.

Klar til september

I ansøgningen til kommunen hedder det blandt andet, at "vi finder det aldeles vigtigt at kunne udbyde denne aktivitet til vores lokale sportsklubber. Dels for at klubberne kan udbyde flere aktiviteter i et sundt, sportsligt miljø, og dels for at kunne tilbyde aktivitet for den del af børn og unge, der ikke har deres naturlige gang i idrætscentret":

- Vi håber med dette tiltag at kunne flytte disse unge fra at stå uden for foreningslivet til at være en del af et sundt foreningsliv med godt, socialt netværk og fysisk motion, lyder det videre i ansøgningen, der er underskrevet af repræsentanter fra Tarm Idrætscenter, Tarm-Forsum Gymnastikforening og Sjov Lørdag.

Initiativtagerne forventer, at indretningen af e-sports-lokalet bliver gennemført hen over sommeren, så de omkring 20 spilstationer vil være klar til brug fra slutningen af september.

Det vurderes, at det nye lokale kan udlejes i op til 800 timer om året.