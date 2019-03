Unge Kjeldsen og to andre yngre erhvervsfolk valgt ind

Ringkøbing: Ved generalforsamlingen sidste år gik tømmerhandler Jens Kjeldsen af efter 16 år som formand for bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank - men nu er næste generation begyndt at røre på sig.

På generalforsamlingen onsdag blev Jens Kjeldsens søn Kasper Lykke Kjeldsen indvalgt i bankens repræsentantskab. Kasper Lykke Kjeldsen er direktør i familiens tømmerhandel-koncern 10-4.

Han fik følgeskab i repræsentantskabet af nyvalgte Thomas Sinding Hansen, som er søn af Søndervig-købmand Keld Hansen og ligeledes arbejder i familiens selskaber.

Nyvalgt blev endelig Lasse Vesterby, som er en af ejerne af Stauning Whisky.

Ifølge bankens vedtægter består repræsentantskabet af mellem 37 og 42 medlemmer, vælges skiftevis for fire år ad gangen og kan genvælges. Repræsentantskabet vælger bankens formand og "har blandt andet pligt til at virke for bankens trivsel og til efter bedste evne at bistå bestyrelsen og direktionen blandt andet ved at fremskaffe oplysninger, som disse måtte ønske' som det hedder i vedtægterne".