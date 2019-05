Ungdomsskolen skal flytte, men hænger fast i nedrivningstruet bygning: Vil være dejligt med en hurtig melding

- Det ville da være rigtig dejligt, hvis vi fik nogle meldinger ret hurtigt. Men Ungdomsskolen har forståelse for, at ting tager tid! Gode holdbare beslutninger tager lang tid og kræver, at alle aspekter belyses. Det er reelt set vores ønske, at vi kan rykke i en sommerferie, men det er i en helt perfekt drømmeverden. Hvis man finder en løsning, kan det jo være, det bliver midt i et skoleår. Så skal vi lave pauser på nogle af vores hold, og så finder vi ud af det, siger lederen af Ungdomsskolen i Ringkøbing-Skjern, John Jensen.

1. juli udløber Ungdomsskolens lejekontrakt. Der er bare stadig ikke fundet et nyt sted til Ungdomsskolen. Det betyder, at den kommunale institution bliver hængende lidt længere, indtil der er fundet nye lokaler.

Bygningen er ved at være rømmet, så hvis der skal en gravemaskine i gang, er bygningen ved at være klar til det. Det kan godt ske, der vil gå måneder, men i hvert fald ikke år.

Byskolen i Skjern tæller i alt 6000 kvadratmeter. Skolen har været til salg i flere omgange. I 2005 forsøgte Skjern Kommune at sælge den, men man kunne ikke få den ønskede pris. I 2010 blev den tidligere folkeskole på Bredgade uden held forsøgt solgt til 10 millioner kroner.Nu er planen, at bygningerne enten skal rives ned eller sælges, når lejerne er ude. Hvornår vides endnu ikke.

Ungdomsskolen skal finde andre lokaler end Byskolen, inden det kan blive afgjort, om Byskolen skal rives ned for at blive solgt som grund, eller bygningen skal sælges, som den står i dag. Foto: Jørgen Kirk

Drømmer om én samlet skole i Skjern

I rundt regnet et årti har Ungdomsskolen haft til huse på Byskolen. I dag samler lokalerne unge fra hele den sydlige del af kommunen. På Byskolen kan de unge fra de ældste folkeskoleklasser boltre sig i klublokaler og almindelige undervisningslokaler på 2. sal samt et værksted til gokarts og lignende andre steder på skolen.

Alene ungdomsklubben har 210 medlemmer. Hertil kommer 437 elever i Ungdomsskolens fritidsundervisning og 283 elever på Ungdomsskolens valgfag, som i et vist omfang også foregår på Byskolen og i Streetparken i Østergade.

Hos Ungdomsskolen er man glade for at have et centrum for skolen, for inden Byskolen kom ind i billedet, havde Ungdomsskolen lokaler og aktiviteter spredt rundt på de lokale folkeskoler, en afdeling i Tarm samt motorlære på Stålvej i Skjern og på Kirkegade i Tarm.

Nu er det meste af Ungdomsskolen i Skjern-Tarm området centreret om Byskolen samt Streetparken i Østergade, hvor man lejer sig ind.

Hvis John Jensen helt selv kunne bestemme, hvordan Ungdomsskolen skulle se ud fremover, ville han bestemt ikke klage over, at de unge, der bruger Ungdomsskolen i Skjern, kunne samles ét sted. Det vigtigste er dog, at man ikke spreder skolen mere ud, end den er nu.

- Vi kan ikke se os selv blive splittet op. Tiden kalder på, at unge mennesker gerne vil samles, så vi vil gerne have en synergi, hvor de unge, når de kommer i ungdomsklubben, møder vores andre aktiviteter og dermed også får øje på vores andre tilbud, siger John Jensen.