Ungdomsskolen får ny knallertbane i Skjern

Med dispensationen følger et krav om en ny ansøgning for en miljøgodkendelse for knallertbanen. Godkendelsen skal sikre, at støjkravene er overholdt.

Fremover får de nemlig mulighed for at skrue i maskiner og køre ræs på en ny bane mellem Ferrodanvej og Messingvej i Skjern. Det har et enigt teknik- og miljøudvalg besluttet.

SKJERN: Der bliver noget at glæde sig til for eleverne på Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole.

Grunden i Skjern kommer til at danne ramme for to nye baner i Skjern; en til cross og en til bocart-kørsel. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Fantastisk afgørelse

Hos ungdomsskolen er man selvsagt meget glade for tilladelsen.

Hidtil skulle ungdomsskolen fragte sit udstyr fra Skjern til Tarm, når eleverne skulle på banen. Men den nye bane giver mulighed for både at køre med crossere og de såkaldt bocarts. Dermed kan man i højere grad samle aktiviteterne i Skjern.

- Det er da fantastisk. Vi er superglade for afgørelsen. Vi glæder os rigtig meget til dels at få samlet vores aktiviteter dernede for at få skabt noget synergi og få skabt et område, hvor man både har udvidede muligheder for at lære eleverne om fællesskabet omkring deres kørsel, men også for fysisk at kunne få samlet tingene, siger ungdomsskolens viceleder Allan Østergaard.

- I øjeblikket fragter vi ting rundt omkring på banerne, og vi glæder os til, at logistikken bliver noget nemmere. Vi skal heller ikke ret langt væk fra vores værksted på byskolen, hvor eleverne møder ind og hjælper med at pakke og læsse tingene, vi har med, siger Allan Østergaard.

Nu venter nogle af de mere praktiske dele af overtagelsen af grunden, forklarer han.

- Vi skal have kigget på anlægget og banen og have lavet struktur og rammer; blandt andet med indhegning og sådan. Og så har vi et andet område (i Tarm, red.), som vi kigger på, om vi skal have afviklet, siger Allan Østergaard.

Ungdomsskolen forventer at bruge den nye knallertbane i Skjern i perioden 1. marts til 1. juli og igen fra 1. august til 1. november.