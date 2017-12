Ungdomsskole går på vandet med nye oplevelser

Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole er klar til at sende unge fra specialcentre og specialskolerne en tur på vandet.

Ringkøbing-Skjern: Adrenalin, engagement og spænding hænger tykt i luften, når surfboardet findes frem, eller når kajakken får vand under sig. Den følelse skal flere unge nu mærke, for fremover kan de glæde sig til at få redningsvesten på og blive kastet ud i oplevelser på vandet. Ringkøbing-Skjern er nemlig en kommune, der nyder godt af sine mange vandsports-tilbud, og det skal udnyttes. Det mener man hos Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole, der er klar med nyt initiativ omkring vandsport. - Vi synes godt, at vi kan udnytte det brand, kommunen har som Naturens Rige. Derfor kommer vi med et tiltag målrettet specialcentrene og vores specialskoler. Målet er, at alle elever, inden de går ud af 8. klasse, skal have stiftet bekendtskab med vandsport, siger Allan Østergaard, der er viceungdomsskoleleder.

Gavner foreningslivet Selvom det primære fokus er rettet mod specialcentre og specialskoler, er de ikke de eneste, der kan få noget ud af det nye tiltag. Det kan også foreningerne: - Skolerne er selvfølgelig vores primære fokus, men vi tænker også de foreninger, der har med vandsport at gøre, ind i det her. Vi kan skabe en interesse hos de unge, og så kan det være, at nogen melder sig ind i foreningerne efterfølgende, udtaler Allan Østergaard. Viceungdomsskolelederen glæder sig samtidig over samarbejdet, fordi det er noget af det, Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole kæmper for at dyrke: - Vi ser rigtig meget på, hvordan vi kan hjælpe hinanden på tværs. Samskabelse og det at bygge bro mellem ungdomsskolen, skolerne og foreningslivet er til gavn for alle. Også de unge, fortæller han.

En god pakke Det er ikke alle specialskoler og centre, der har midlerne til at tilbyde vandsport for sine elever. Det kommer dog ikke til at blive noget problem, for når båndet er stærkt skolerne imellem og med ungdomsskolen, kan alle være med: - Flere skoler bruger allerede vandsport aktivt. Andre skoler er dog mere begrænsede, og vi vil gerne hjælpe dem til, at de kan give eleverne den oplevelse, siger Allan Østergaard. Ifølge Allan Østergaard og Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole er der flere fordele i et tæt samarbejde: - Samarbejdet med folkeskolerne betyder meget. Både på den enkelte skole, og når vi alle kan hjælpe hinanden på tværs. Vi kommer med stor faglig viden, mens skolerne kender eleverne rigtig godt på det personlige plan. Tilsammen er vi en rigtig god pakke for de unge, lyder det.